Боксер Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон проведет поединок против блогера Джейка Пола. Об этом американский спортсмен сообщил в соцсети X.
Бой пройдет 20 июля на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне в штате Техас.
Комментируя планируемый поединок, Джейк Пол назвал Тайсона самым сильным боксером всех времен.
«Я стремлюсь стать чемпионом мира, и теперь у меня есть шанс показать себя в бою с величайшим чемпионом мира в тяжелом весе, самым крутым человеком на планете и самым опасным боксером всех времен. Пора усыпить Железного Майка», — написал блогер.
Майку Тайсону 57 лет, за время карьеры он провел 58 боев, одержав 50 побед. Заключительный поединок на профессиональном ринге боксер провел в 2005 году. Тогда Тайсон встретился с ирландцем Кевином Макбрайдом и потерпел поражение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru