МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС
МАГАТЭ сообщили о том, что ВСУ уничтожили пост радиационного контроля на Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора ЗАЭС Юрия Черничука.
Он отметил, что экспертам МАГАТЭ передали фотоматериалы, на которых запечатлено состояние поврежденного оборудования.
Черничук выразил надежду, что представители агентства отразят в очередном заявлении данные о разрушениях и выходе оборудования из строя.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинскому командованию важно отвлечь внимание общественности от неудач на фронте, к тому же, с попустительства Запада у него развязаны руки — этим, по его мнению, и объясняется атака на контрольный пост Запорожской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru