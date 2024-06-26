МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ поста радиационного контроля ЗАЭС

МАГАТЭ сообщили о том, что ВСУ уничтожили пост радиационного контроля на Запорожской АЭС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора ЗАЭС Юрия Черничука.

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Он отметил, что экспертам МАГАТЭ передали фотоматериалы, на которых запечатлено состояние поврежденного оборудования.

Черничук выразил надежду, что представители агентства отразят в очередном заявлении данные о разрушениях и выходе оборудования из строя.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинскому командованию важно отвлечь внимание общественности от неудач на фронте, к тому же, с попустительства Запада у него развязаны руки — этим, по его мнению, и объясняется атака на контрольный пост Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:АтакаВСУАЭСМАГАТЭ

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