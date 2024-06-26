Он отметил, что экспертам МАГАТЭ передали фотоматериалы, на которых запечатлено состояние поврежденного оборудования.

Черничук выразил надежду, что представители агентства отразят в очередном заявлении данные о разрушениях и выходе оборудования из строя.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинскому командованию важно отвлечь внимание общественности от неудач на фронте, к тому же, с попустительства Запада у него развязаны руки — этим, по его мнению, и объясняется атака на контрольный пост Запорожской АЭС.

