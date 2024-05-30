Гросси назвал проблему с электричеством фактором риска для работы ЗАЭС
Проблемы с энергоснабжением являются одним из главных рисков для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в ходе встречи с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба агентства.
«В частности, это уязвимость внеплощадочных линий электропередачи ЗАЭС, потребность в надежном водоснабжении для обеспечения охлаждения реактора», — говорится в сообщении.
Гросси подчеркнул, что необходимо оставлять в холодном останове все шесть реакторов на ЗАЭС и отметил, что безопасность станции остается крайне уязвимой и нестабильной.
Гросси и Лихачев встретились в Калининграде, где обсудили темы «технического характера», касающиеся работы станции. Перед встречей руководитель МАГАТЭ заявлял о намерении обсудить с генеральным директором «Росатома» ситуацию с безопасностью объекта, передает «Радиоточка НСН».
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