Гросси назвал проблему с электричеством фактором риска для работы ЗАЭС

Проблемы с энергоснабжением являются одним из главных рисков для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в ходе встречи с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба агентства.

«В частности, это уязвимость внеплощадочных линий электропередачи ЗАЭС, потребность в надежном водоснабжении для обеспечения охлаждения реактора», — говорится в сообщении.