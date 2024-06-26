Компенсация за поражения: Рогов о цели удара ВСУ по контрольному посту ЗАЭС

«Пост в Великой Знаменке играл важную роль с точки зрения комплекса мероприятий, обеспечивающих контроль радиационной обстановки. Понятно, что на основе данного поста вся безопасность не строилась, но это один из тех небольших моментов, которые обеспечивают безопасность в целом. Недавний удар по подстанциям в Энергодаре тоже был чувствительным, потому что через одну из подстанций обеспечивалась поставка энергии на атомную станцию в целом, а вторая была резервной, в результате город был обесточен. Даже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это удар по безопасности атомной станции. Конечно, из-за уничтожения этого поста аварии на АЭС не произойдет, но с точки зрения системной и бесперебойной работы радиационного контроля, естественно, это ощутимый удар», — сказал Рогов.

Собеседник НСН также пояснил, почему обстрел поста ЗАЭС в Великой Знаменке важен для ВСУ.

«Думаю, здесь две составляющих. Первая — поражения на поле боя. Украинские войска несут большие потери и отступают шаг за шагом практически на всех направлениях. Им надо как-то отвлекать общественность от поражений, удар по посту радиационного контроля для них равносилен освобождению населенного пункта российскими войсками. Во-вторых, у них развязаны руки, согласованы действия в преступлениях, касающихся в том числе и ядерной безопасности. Не секрет, что все это происходит по дозволению Запада. Украинские власти абсолютно спокойны, они понимают, что у них есть гарантии, что их не накажут. Безнаказанность развращает», — добавил глава движения «Мы вместе с Россией».

Не станет для Киева авторитетной и оценка произошедшего со стороны Гросси, убежден Рогов.

«Гросси точно для украинской власти не авторитет. Это скорее мальчик на побегушках, которого при помощи западных кураторов можно вызвать даже в оккупированный город Запорожье и прогуляться с ним по ДнепроГЭС в окружении людей с оружием. Такая показательная прогулка продемонстрировала ничтожность Гросси для украинского руководства», — подытожил он.

Ранее инфраструктурные объекты ЗАЭС были обесточены в результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга».

