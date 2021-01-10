В эфире CNN назвали срок рассмотрения статей об импичменте Трампа в Палате представителей
Конгрессмены США из Палате представителей смогут рассмотреть статьи для импичмента президента США Дональда Трампа уже 12 или 13 января. Об этом рассказал член Конгресса демократ Джеймс Клайберн в интервью программе State of the union в эфире телекомпании CNN.
«Я думаю, что они (статьи – прим. НСН) будут составлены (...) завтра (в понедельник – прим. НСН)», - заявил Клайберн.
Далее он уточнил сроки, но отметил, что конгрессмены рассмотрят вопрос в течение недели.
«Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе», - считает политик.
Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали вице-президента Майка Пенса использовать 25 поправку к конституции США и провести голосование по отстранению Трампа от обязанностей президента. Предложение возникло после штурма Конгресса сторонниками Трампа и срыва голосованию по утверждению результатов президентских выборов в США. В результате беспорядков погибли пять человек.
Импичмент президенту США лишает Трампа права на повторное избрание, а также работу на госдолжностях и обжалование такого решения.
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