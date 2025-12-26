В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины
Перед новогодними праздниками в отношении жителей Крыма начались информационные атаки с украинской стороны. Как пишет RT, об этом заявил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.
По его словам, гражданам рассылают сгенерированные с помощью нейросетей фейковые видео чиновников, а также фальшивые указы и распоряжения.
«Вся информация публикуется на официальных страницах органов власти и на сайтах и верифицированных страницах СМИ», - заключил Крючков.
Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что «слитые» в СМИ телефонные переговоры российских и американских высокопоставленных лиц по Украине могут быть фейками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
