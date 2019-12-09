Лукашенко уволил в запас начальника Генштаба ВС

9 декабря 201921:39

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил в запас начальника Генштаба вооруженных сил и первого заместителя Минобороны страны Олега Белоконева. Об этом сообщает Sputnik cо ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

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Отмечается, что подписанный Лукашенко соответствующей указ носит технический характер, поскольку Белоконев, избранный в октябре депутатом Палаты представителей Национального собрания, по закону страны больше не может занимать эту должность.

Пост начальника Генштаба и первого замминистра обороны Белоконев занимал с 2014 года.

Как стало известно НСН, отставку ускорили слова начальника Генштаба о совместных учениях с НАТО. О чём НСН рассказала сегодня.




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ФОТО: РИА Новости
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