Лукашенко уволил в запас начальника Генштаба ВС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил в запас начальника Генштаба вооруженных сил и первого заместителя Минобороны страны Олега Белоконева. Об этом сообщает Sputnik cо ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Отмечается, что подписанный Лукашенко соответствующей указ носит технический характер, поскольку Белоконев, избранный в октябре депутатом Палаты представителей Национального собрания, по закону страны больше не может занимать эту должность.
Пост начальника Генштаба и первого замминистра обороны Белоконев занимал с 2014 года.
Как стало известно НСН, отставку ускорили слова начальника Генштаба о совместных учениях с НАТО. О чём НСН рассказала сегодня.
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