Лукашенко уволил в запас начальника Генштаба ВС

Отмечается, что подписанный Лукашенко соответствующей указ носит технический характер, поскольку Белоконев, избранный в октябре депутатом Палаты представителей Национального собрания, по закону страны больше не может занимать эту должность.

Пост начальника Генштаба и первого замминистра обороны Белоконев занимал с 2014 года.

Как стало известно НСН, отставку ускорили слова начальника Генштаба о совместных учениях с НАТО. О чём НСН рассказала сегодня.







