«Недержание речи»! Политолог оценил заявление Белоруссии об учениях с НАТО

Прокомментировал Александр Зимовский и причины, по которым начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии выступил с таким громким заявлением. Эксперт отметил, что на фоне встреч президентов Путина и Лукашенко Белоконеву стоило отмолчаться.

«Дело в том, что у генералов, как правило бывает недержание речи в определенные моменты. Обычно после второго тоста. Это такая характерная военная болезнь. Поэтому, конечно, обязательно надо приветствовать эти все высказывания главного белорусского штабиста. Красный маршал Борис Шапошников говорил, что генштаб – это мозг армии. Вот перед нами совершенно гладкий мозг, без сучка, без задоринки. Несколькими неделями ранее белорусский начгенштаба сказал: "Министерство обороны Беларуси обеспокоено наступательным характером учений НАТО". Сегодня оно успокоилось, надо полагать. Было дело, узнав, что в 10 километрах от белорусской границы американцы в Литве сформировали танковый кулак, местный генштаб не смог туда даже одну противотанковую пушку перебросить, а вы говорите… Вообще такая вот военная прямота и искренность открывают нам некую неафишируемую подоплеку в отношениях между Беларусью и НАТО. Что касается вопроса об утечке совместных белорусско-российских военных секретов в ходе такого обмена… Сама Беларусь не располагает никакими военными секретами, имеющими товарно-денежную и боевую ценность. Полагаю, и Россия не так уж подробно делится с Беларусью своими военными секретами. Да и вообще, замечательно, что генерал такой прямолинейный попался, как рельс, не стал увиливать от вопроса, рубанул по-военному. С другой стороны, накануне очередных встреч-переговоров Лукашенко с Путиным генерал упустил великолепную возможность промолчать», - сыронизировал собеседник НСН.

Также на встрече с начальником штаба обороны Италии Энцо Веччиарелли в Минске обсуждался вопрос отправки белорусских миротворцев в Ливан. По словам Белоконева, одной из ключевых задач для Белоруссии является «развитие деятельности в рамках миротворческих сил ООН, в том числе в Ливане».

Однако, по словам собеседника НСН, к подобным заявлениям относиться серьезно не стоит. Александр Зимовский отметил, что такие высказывания не стоит воспринимать ни как конкретные политические шаги, ни как спекуляцию. Кроме того, он посоветовал Белоруссии сначала окончательно определиться, участвует государство в миротворческой деятельности или нет.

«Это и не политический шаг, и не спекуляция. Дело в том, что Беларуси нет и никогда не было никаких миротворческих сил, способных прикрыть разделительную линию между конфликтующими сторонами, как, скажем, в Ливане, где размещено 15.000 миротворцев. Формально есть несколько военнослужащих, которые числятся в подразделении, именуемом «миротворческой ротой», их там человек сорок. Американские инструкторы с ними работают иногда. Это не мешает белорусам после обучения выезжать на маневры совместно с россиянами. И да, в том же Ливане есть белорусские миротворцы, вроде бы даже их там целых два человека. Или даже четыре. Военные медики. Это общеизвестный факт, меняются там врачи по принципу ротации. Дальше этого белорусское миротворчество никогда не заходило. И, кстати, те люди, которые вчера ломились в российское посольство со своими петициями, криком кричат, что белорусские солдаты не должны никуда ехать, “мы не допустим, никакие наши мальчики не поедут ни на какие миротворческие миссии”. Поэтому надо минским товарищам внутри себя разобраться, они поедут или таки уже не поедут», - заключил он.

Рaнее генерaльный секретaрь НAТО Йенс Столтенберг зaявил, что не видит причин для беспокойствa Белоруссии в связи с учениями Североaтлaнтического aльянсa возле её грaниц. Однако министр обороны Белоруссии Aндрей Рaвков заявил, что Минск примет меры по реaгировaнию в связи с рaзмещением бронетaнковой техники СШA в Литве и проведением учений НAТО Defender Europe весной 2020 годa.

