Лукашенко рассказал, как Тихановская «плакала у него на шее»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская плакала у него на шее после того, как он дал ей денег для отъезда в Литву. Об этом сообщает телеграм-канал белорусского издания Tut.by.

По словам белорусского лидера, протестующим «не хватало сакральной жертвы» и «замысел был — поджечь штаб и обвинить власть».

Тихановская «попросилась на прием» к главе МВД и попросила передать президенту о своем желании покинуть страну. По словам Лукашенко, он отдал распоряжение под охраной вывезти ее в Литву к детям. Лукашенко также заявил, что дал Тихановкой 15 тысяч долларов, когда та призналась, что ей не на что жить за границей.

«Дети важнее». Тихановская объяснила причины отъезда из Белоруссии

«„Большое спасибо вам“, — плакала на шее. Вывезли» - цитирует издание Лукашенко.

Между тем, в сентябре пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в интервью на ютьюб-канале «И грянул Грэм» сообщила, что белорусские силовики заставили Тихановскую покинуть территорию Белоруссии, угрожая оставить её детей сиротами.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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