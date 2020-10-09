Лукашенко рассказал, как Тихановская «плакала у него на шее»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская плакала у него на шее после того, как он дал ей денег для отъезда в Литву. Об этом сообщает телеграм-канал белорусского издания Tut.by.
По словам белорусского лидера, протестующим «не хватало сакральной жертвы» и «замысел был — поджечь штаб и обвинить власть».
Тихановская «попросилась на прием» к главе МВД и попросила передать президенту о своем желании покинуть страну. По словам Лукашенко, он отдал распоряжение под охраной вывезти ее в Литву к детям. Лукашенко также заявил, что дал Тихановкой 15 тысяч долларов, когда та призналась, что ей не на что жить за границей.
«„Большое спасибо вам“, — плакала на шее. Вывезли» - цитирует издание Лукашенко.
Между тем, в сентябре пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина в интервью на ютьюб-канале «И грянул Грэм» сообщила, что белорусские силовики заставили Тихановскую покинуть территорию Белоруссии, угрожая оставить её детей сиротами.
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