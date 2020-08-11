«Дети важнее». Тихановская объяснила причины отъезда из Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к своим избирателям, в котором объяснила, почему покинула страну и уехала в Литву.
Тихановская объяснила, что тяжёлое решение покинуть родину приняла самостоятельно. Она уехала к детям, потому что они — самое важное в жизни.
«И я знaю, что многие меня поймут, многие меня осудят, a многие и возненaвидят. Но, знaете, не дaй бог окaзaться перед тaким выбором, перед которым окaзaлaсь я. Поэтому, люди, берегите себя, пожaлуйстa — ни однa жизнь не стоит того, что сейчaс происходит», — приводит слова политика RT.
Ранее сообщалось, что Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, ее слова разместил телеграм-канал tut.by.
«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», - добавила Ковалькова.
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