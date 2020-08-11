«Дети важнее». Тихановская объяснила причины отъезда из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к своим избирателям, в котором объяснила, почему покинула страну и уехала в Литву.

Тихановская объяснила, что тяжёлое решение покинуть родину приняла самостоятельно. Она уехала к детям, потому что они — самое важное в жизни.