Лукашенко пожаловался, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия толкает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости. Речь об этом шла на встрече с председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Минск готов к реальной интеграции в рамках Союзного государства с Россией, но без внешнего понуждения, пишет «Газета.ру».