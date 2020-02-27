Лукашенко пожаловался, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия толкает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости. Речь об этом шла на встрече с председателем Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем, сообщает агентство БелТА.
По словам Лукашенко, Минск готов к реальной интеграции в рамках Союзного государства с Россией, но без внешнего понуждения, пишет «Газета.ру».
Белорусский лидер также отметил, что во времена бывшего российского лидера Бориса Ельцина «белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию» России и Белоруссии, а потом, по его словам, началась «непонятная толкотня и возня», отмечает «Свободная пресса».
14 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область заявил, что президент РФ Владимир Путин не ставит целью объединения России с республикой в одну страну. Так белорусский лидер прокомментировал конспирологические теории о том, что российский лидер может продлить своё пребывание во власти за счет присоединения Белоруссии.
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