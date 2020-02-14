Лукашенко: Путин не собирается объединять Россию и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Гомельскую область заявил, что Владимир Путин не ставит целью объединения России с республикой в одну страну. Так белорусский лидер прокомментировал конспирологические теории о том, что российский лидер может продлить своё пребывание во власти за счет присоединения Белоруссии, сообщает агентство БелТа.

«Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может», — цитирует пресс-служба белорусского лидера Лукашенко. Он также напомнил о своей шутке, что единое государство возможно в том случае, если Россия вступит в состав Белоруссии.

Александр Лукашенко призвал белорусов помнить, что он никогда не станет последним. «Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред родным россиянам», - резюмировал он.

В ходе той же поездки Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, сообщает «Свободная пресса». Он подчеркнул, что народы обеих стран никогда не захотят пойти по пути полного объединения.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на то, что его упрекают в срыве интеграции, хотя именно он был ее инициатором, отмечает «Вечерняя Москва».

Александр Лукашенко также объяснил, что Минск ищет альтернативных поставщиков углеводородов, чтобы «не стоять на коленях» перед Москвой каждый год.

Сегодня российский концерт «Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол по формированию цен на поставку природного газа и его транзит в другие страны. Прошлогодняя цена 127 долларов США за тысячу кубометров будет сохранена на все 12 месяцев, передает ОТР.

