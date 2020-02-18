«Скорее свои военные снимут Лукашенко». Эксперт об угрозах российско-белорусской войны
Член совета по международным отношениям при президенте России в эфире НСН назвал бредом возможность военного столкновения России и Белоруссии.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал мнение, что в случае сохранения независимости Белоруссии, страну ждёт война с Россией. По словам Пристайко, он своими мыслями поделился и с президентом республики Александром Лукашенко, который, в свою очередь, «дал понять», что военные Белоруссии дадут вооруженный отпор РФ.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с НСН назвал подобное заявление «бредом» Пристайко.
«Представители украинских элит всячески стремятся максимально содействовать отрыву Белоруссии от России, развалу Союзного государства России и Белоруссии и дезинтеграции в экономических и политических вопросах между странами. Но, безусловно, все вопросы относительно того, что Россия будет воевать с Белоруссией это бред. Никогда Россия воевать с Белоруссией не будет, даже, если наши отношения окончательно испортятся», - сказал Безпалько.
Он считает, что России достаточно «включить экономические и политические рычаги», чтобы оказать «влияние на белорусское государство».
«Уже сейчас наблюдается падение ВВП Белоруссии, ряд производств находится на грани закрытия: «Белшина», БелАЗ, МАЗ. Сейчас идет сокращение зарплат, несмотря на введение новой системы, люди докладывают о том, что их зарплаты сократились, иногда, в 2 раза. Поэтому никакой нужды воевать у Российской Федерации с Белоруссией нет. Это просто истерия и нагнетание обстановки, которое, с одной стороны, провоцирует украинские политики, а, с другой стороны, белорусский президент, у которого нет возможности похвастаться достижениями в экономике или интеграции и он развивает единственную возможную в данной ситуации полевую тему войны, утраты независимости и суверенитета. Если даже теоретически встанет вопрос вооруженного конфликта между Россией и Белоруссией, то все равно наши армии воевать не будут. Скорее белорусские войска снимут Лукашенко и поставят нормального, адекватного президента, тем более что им уже пять лет не повышали зарплаты», - считает собеседник НСН.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Пристайко недостоин должности министра.
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