«Скорее свои военные снимут Лукашенко». Эксперт об угрозах российско-белорусской войны

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказал мнение, что в случае сохранения независимости Белоруссии, страну ждёт война с Россией. По словам Пристайко, он своими мыслями поделился и с президентом республики Александром Лукашенко, который, в свою очередь, «дал понять», что военные Белоруссии дадут вооруженный отпор РФ.

Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с НСН назвал подобное заявление «бредом» Пристайко.

«Представители украинских элит всячески стремятся максимально содействовать отрыву Белоруссии от России, развалу Союзного государства России и Белоруссии и дезинтеграции в экономических и политических вопросах между странами. Но, безусловно, все вопросы относительно того, что Россия будет воевать с Белоруссией это бред. Никогда Россия воевать с Белоруссией не будет, даже, если наши отношения окончательно испортятся», - сказал Безпалько.

Он считает, что России достаточно «включить экономические и политические рычаги», чтобы оказать «влияние на белорусское государство».