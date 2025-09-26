Кроме того, как правило, участие знаменитого актера в таком жанре как хоррор не имеет первостепенного значения, считает Баженов.

«Сравнивая с хитовыми «Орудиями», которые задолго до премьеры гремели так, что все любители хоррора этот фильм ждали. У нас он был в параллельном прокате, и на него надо было сходить. А про «Сущность» я даже не слышал, видимо, это настолько нишевая картина, что никто не в курсе. Если мы говорим про ужастики, там имя в них не так важно. Ужастик - это такой жанр, на который идут не из-за имени по большей части. Люди покупаются на название: «Заклятие» или «Проклятие». Еще нужно постер сделать похожим на хитовые фильмы. Исключение – хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, потому что в России этого актера очень сильно любят», - отметил критик.

Фильм нельзя назвать ожидаемым среди любителей хоррора, но в любом случае он позволяет кинотеатрам расширять свою афишу.

«Это все-таки не столь ожидаемый фильм, как, например, хоррор «Орудия». Официально у нас уже выходили западные премьеры, но это даже не масштаб фильмов Disney. Это относительно локальный фильм, не для мега массового зрителя, поэтому сильного ажиотажа относительно того, что все голливудские студии вернулись, здесь точно нет. Но радует, что у кинотеатров появляются релизы для более-менее оживления их библиотеки фильмов и шансы выжить. В нынешней обстановке сложно постоянно держать какой-то поток людей», - добавил Баженов.

Режиссер Данил Чащин ранее заявил НСН, что российской киноиндустрии недостает художников, а также талантливых и дисциплинированных постановщиков.

