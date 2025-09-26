Он вам не Ди Каприо: «Сущность» Камбербэтча назвали недостаточно пугающей
Фильм со знаменитым актером останется нишевым, вряд ли для любителей ужасов в России он стал сколько-нибудь ожидаемым, заявил НСН киноблогер Евгений Баженов.
Выход фильма «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли не является ожидаемым среди любителей хорроров, имени знаменитого актера на афише недостаточно, рассказал НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Компания World Pictures 20 ноября выпустит в широкий российский прокат психологический хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. в пресс-службе кинопрокатной компании говорится, что картина основана на книге Макса Портера Grief Is the Thing with Feathers («У печали есть крылья»). По сюжету талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами.
«Эпоха мегазвезд - Шварценеггера или Сталлоне - которых стоило разместить на плакатах и все идут смотреть, прошло. Сейчас двигают фильм общий хайп, какое-то ожидание от ленты, она должен грамотно зайти, чтобы его критикам показали, ограниченным группам, которые сказали бы, что это лучший шедевр на все времена. Например, я наслышан, что сейчас выходит фильм какой-то с Ди Каприо, и вот на него надо обязательно сходить, потому что все в восхищении. Вот тут уже начинает играть имя актера. Здесь работает все в совокупности», - считает блогер.
Кроме того, как правило, участие знаменитого актера в таком жанре как хоррор не имеет первостепенного значения, считает Баженов.
«Сравнивая с хитовыми «Орудиями», которые задолго до премьеры гремели так, что все любители хоррора этот фильм ждали. У нас он был в параллельном прокате, и на него надо было сходить. А про «Сущность» я даже не слышал, видимо, это настолько нишевая картина, что никто не в курсе. Если мы говорим про ужастики, там имя в них не так важно. Ужастик - это такой жанр, на который идут не из-за имени по большей части. Люди покупаются на название: «Заклятие» или «Проклятие». Еще нужно постер сделать похожим на хитовые фильмы. Исключение – хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, потому что в России этого актера очень сильно любят», - отметил критик.
Фильм нельзя назвать ожидаемым среди любителей хоррора, но в любом случае он позволяет кинотеатрам расширять свою афишу.
«Это все-таки не столь ожидаемый фильм, как, например, хоррор «Орудия». Официально у нас уже выходили западные премьеры, но это даже не масштаб фильмов Disney. Это относительно локальный фильм, не для мега массового зрителя, поэтому сильного ажиотажа относительно того, что все голливудские студии вернулись, здесь точно нет. Но радует, что у кинотеатров появляются релизы для более-менее оживления их библиотеки фильмов и шансы выжить. В нынешней обстановке сложно постоянно держать какой-то поток людей», - добавил Баженов.
Режиссер Данил Чащин ранее заявил НСН, что российской киноиндустрии недостает художников, а также талантливых и дисциплинированных постановщиков.
