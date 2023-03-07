Лукашенко пообещал, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается принимать участие в конфликте, в который втянута уже вся Европа.

«Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», - приводит слова Лукашенко telegram-канал Sputnik Беларусь.