Лукашенко пообещал, что Белоруссию не удастся втянуть в конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается принимать участие в конфликте, в который втянута уже вся Европа.

«Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», - приводит слова Лукашенко telegram-канал Sputnik Беларусь.

Лукашенко заявил о задержании террориста, пытавшегося взорвать российский самолёт А-50

Белорусский глава предупредил, что у Белоруссии «нервы крепкие» и она «знает, что нужно делать».

Заявления прозвучали на фоне задержания «террориста украинских спецслужб и его пособников». Лукашенко утверждает, что задержанные причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Также президент Белоруссии сообщил, что самолет сильно не пострадал, но при этом Минск попросил Москву его заменить.

Ранее в белорусских оппозиционных СМИ появились сообщения, что на аэродроме Мачулищи в результате атаки дронов был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СпецоперацияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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