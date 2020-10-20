Лукашенко поменял тактику в отношении протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти республики поменяли тактику в отношении участников проходящих в Минске антиправительственных акций.
По его словам, власти в «спокойном режиме» найдут каждого. Современные технические средства позволяют это делать.
«И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект» - цитирует ТАСС Лукашенко.
Белоруссия ранее объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в адрес Тихановской.
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