Лукашенко поменял тактику в отношении протестующих

По его словам, власти в «спокойном режиме» найдут каждого. Современные технические средства позволяют это делать.

«И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект» - цитирует ТАСС Лукашенко.

Белоруссия ранее объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в адрес Тихановской.



