Запасной вариант Лукашенко: Почему Гуцериев поставляет нефть в Белоруссию

«Принципиально же не договорились, по каким ценам и как поставлять нефть от крупнейших наших нефтяных компаний. Потому в качестве запасного варианта дали санкцию Гуцериеву поставлять, чтобы не допустить полной остановки нефтеперерабатывающих заводов. Тем более, что один из них частично принадлежит «Роснефти». Пока нет принципиальной договоренности, выбрали вариант независимой нефтяной компании», - сказал эксперт.

По данным СМИ, экспорт нефти в Белоруссию идет по заявкам НПЗ. Ранее компания Гуцериева планировала поставить в январе 750 тыс. т сырья, однако Минск начал закупки нефти у третьих стран, в том числе у Норвегии, поэтому объем был сокращен.

