Запасной вариант Лукашенко: Почему Гуцериев поставляет нефть в Белоруссию
Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН объяснил причину поставок нефти через «Сафмар».
250 тыс. т нефти намерена поставить в Белоруссию в феврале группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. В январе она отправила в республику 500 тыс. т нефти. По данным «Транснефти», на фоне конфликта Минска и Москвы из-за цены на нефть, из российских компаний сейчас только «Сафмар» поставляет топливо в Белоруссию.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил такое самоуправство Гуцериева.
«Принципиально же не договорились, по каким ценам и как поставлять нефть от крупнейших наших нефтяных компаний. Потому в качестве запасного варианта дали санкцию Гуцериеву поставлять, чтобы не допустить полной остановки нефтеперерабатывающих заводов. Тем более, что один из них частично принадлежит «Роснефти». Пока нет принципиальной договоренности, выбрали вариант независимой нефтяной компании», - сказал эксперт.
По данным СМИ, экспорт нефти в Белоруссию идет по заявкам НПЗ. Ранее компания Гуцериева планировала поставить в январе 750 тыс. т сырья, однако Минск начал закупки нефти у третьих стран, в том числе у Норвегии, поэтому объем был сокращен.
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