Агония контрабанды. Почему на белорусских АЗС ввели лимиты на бензин

«Самоуправством» назвал белорусский регулятор топливного рынка Белнефтехим введение на заправках «Лукойла» в Белоруссии ограничений на продажу топлива. Как сообщали местные СМИ, в одни руки стали отпускать не более 100 л топлива.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил, с чем связаны ограничения.

«Эта информация касается Брестского региона, это приграничный с Польшей западный регион Беларуси. Там отдельные заправки «Лукойла» действительно ввели, как выяснилось, кратковременное ограничение на продажу бензина, 100 л в одни руки. Возник соблазнительный свинский скандал, который быстро оброс самыми дикими нелепостями. Собственно, ещё и потому что официальных заявлений по этому поводу «Лукойл» не делал. Регулятор нефтяного рынка, Белнефтехим, тоже не выпускал никаких ограничительных распоряжений. Ситуация осложнялась тем, что Брест – приграничный регион, и там значительная часть населения живет за счет контрабанды бензина в Польшу. Если 100 л бензина вывезти из Беларуси в Польшу, то навар на перепродаже составляет около 50 долларов. Допускаю, что в «Лукойле» предположили, что раз в Беларуси бензин будет дорожать в связи с переходом на мировые цены, то контрабандисты попытаются закупить бензин по дешевке, успеть сделать как можно больше оборотов до подорожания, высосут операционные резервы досуха. Но скандал дошел до самого верха, и сначала Белнефтехим заявил, что не вводил никаких ограничений, а затем и «Лукойл» снял ограничения на своих брестских заправках», - сообщил Зимовский.

