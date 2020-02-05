Агония контрабанды. Почему на белорусских АЗС ввели лимиты на бензин
Эксперт по Белоруссии в беседе с НСН объяснил, с чем связаны ограничения.
«Самоуправством» назвал белорусский регулятор топливного рынка Белнефтехим введение на заправках «Лукойла» в Белоруссии ограничений на продажу топлива. Как сообщали местные СМИ, в одни руки стали отпускать не более 100 л топлива.
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил, с чем связаны ограничения.
«Эта информация касается Брестского региона, это приграничный с Польшей западный регион Беларуси. Там отдельные заправки «Лукойла» действительно ввели, как выяснилось, кратковременное ограничение на продажу бензина, 100 л в одни руки. Возник соблазнительный свинский скандал, который быстро оброс самыми дикими нелепостями. Собственно, ещё и потому что официальных заявлений по этому поводу «Лукойл» не делал. Регулятор нефтяного рынка, Белнефтехим, тоже не выпускал никаких ограничительных распоряжений. Ситуация осложнялась тем, что Брест – приграничный регион, и там значительная часть населения живет за счет контрабанды бензина в Польшу. Если 100 л бензина вывезти из Беларуси в Польшу, то навар на перепродаже составляет около 50 долларов. Допускаю, что в «Лукойле» предположили, что раз в Беларуси бензин будет дорожать в связи с переходом на мировые цены, то контрабандисты попытаются закупить бензин по дешевке, успеть сделать как можно больше оборотов до подорожания, высосут операционные резервы досуха. Но скандал дошел до самого верха, и сначала Белнефтехим заявил, что не вводил никаких ограничений, а затем и «Лукойл» снял ограничения на своих брестских заправках», - сообщил Зимовский.
По его словам, это отголоски продолжающегося конфликта между Минском и Москвой из-за цен на нефть.
«Белорусы крайне плохо информированы: что произойдет с местным нефтяным, бензиновым и вообще топливным рынком? Никто ничего не объясняет, ответственные представители власти пропадают из зоны доступа. А штатные толкователи снов либо сами ничего не понимают, либо ждут, когда с утра в киосках Минска появятся свежие московские газеты, чтобы хоть что-то сказать. Натурально, рядовая белорусская публика уже никому не верит, занимается информационным самолечением у местечковых знахарей-блогеров-телеграмеров. Как следствие - рождаются фантастические, а иногда идиотские слухи и истерическая реакция. Никто белорусам внятно до сего дня не сказал, почем будет нефть, почем бензин, почём коммуналка, газ, свет, еда. И в какие сроки произойдут эти изменения. Налицо ситуативный информационный, простите, факап белорусских властей, но за ним отчётливо маячат явные признаки дезинтеграции внутрибелорусского информационного пространства. Деревенская “королева бензоколонки” вешает над окошечком кассы рукописную бумажку в жанре “по две штуки в одни руки”, и происходит информационный коллапс в национальных СМИ не такого уж маленького европейского суверенного государства. Сам Лукашенко, очевидно, работает в режиме эхо-камеры. И даже если он говорит что-то путное, местный неконтролируемый информационный белый шум его начисто забивает», - констатировал эксперт.
Напомним, Минск ежегодно приобретал у России около 24 млн т нефти по льготным ценам, что позволяло перерабатывать ее и выгодно реализовывать на АЗС или же продавать по рыночным ценам на Украину или в Европу. После срыва плана интеграции двух государств Москва решила отменить эти льготы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов закупать российскую нефть по мировым ценам.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Голикова назвала дату прекращения чартерных рейсов между РФ и Китаем
- Мишустин назвал главную задачу правительства
- Путин потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на маски
- Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса
- Путин заявил, что человечество достигло опасной черты