Лукашенко не пустит назад врачей, которые поедут бороться с коронавирусом в Польшу

«Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Речь об этом шла в четверг на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

Ранее Лукашенко обвинил главу белорусских католиков в желании разрушить Белоруссию.



