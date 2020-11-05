Лукашенко не пустит назад врачей, которые поедут бороться с коронавирусом в Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что врачи, которые откликнутся на призыв Польши и поедут туда помогать бороться с коронавирусом, назад не вернутся. По словам Лукашенко, Белоруссии самой нужны врачи, а лишних нет.

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«Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Речь об этом шла в четверг на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций.

Ранее Лукашенко обвинил главу белорусских католиков в желании разрушить Белоруссию.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаВрачиАлександр Лукашенко
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