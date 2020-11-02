Лукашенко обвинил главу белорусских католиков в желании разрушить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что лидеру белорусских католиков архиепископу Тадеушу Кондрусевичу отказано в разрешении вернуться в Белоруссию, передаёт БелТА.
На встрече с патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Минским и Заславским Вениамином белорусский лидер заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Лукашенко назвал подобные действия недопустимыми.
Глава государства также призвал вместо польских более интенсивно готовить белорусских католических священнослужителей. Лукашенко заверил, каждый из верующих в Белоруссии сможет найти дорогу к храму, но он не позволит любой организации, в том числе религиозной, действовать с целью разрушения государства.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. После жёсткой реакции силовиков Кондрусевич не раз призывал белорусские власти остановить насилие. Через некоторое время Кондрусевич уехал в Польшу, а обратно в Белоруссию его не пустили, после чего и вовсе признали недействительным его белорусский паспорт.
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