На создателей канала NEXTA в Белоруссии завели уголовные дела
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против создателей телеграм-канала NEXTA, который в период протестов после оглашения результатов выборов координировал демонстрации и сообщал о задержаниях активистов. Об сообщается на сайте ведомства.
Степану Путиле и Роману Протасевичу предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст 293 и 342 УК Белоруссии).
По версии следствия, авторы канала неоднократно призывали граждан к протестам, блокировке дорог и забастовкам.
В настоящий момент Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске.
NEXTA – самый известный в Белоруссии оппозиционный ресурс, его редакция находится в Варшаве. В ходе протестов после выборов главы республики, на которых в очередной раз победил действующий президент Александр Лукашенко, авторы канала сообщали о задержаниях протестующих. В октябре Верховный суд республики сообщил, что NEXTA и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.
В ходе митингов и шествий правоохранительные органы Белоруссии задержали несколько тысяч человек. По меньшей мере 1300 человек получили травмы в ходе задержания или по прибытии в ОВД. Страны Евросоюза, а также Канада и США высказались против признания результатов выборов легитимными.
Ранее Бундестаг выпустил резолюцию, в которой обвиняет президента Лукашенко в силовом подавлении протестов и называет его нелегитимным главой государства.
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