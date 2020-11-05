На создателей канала NEXTA в Белоруссии завели уголовные дела

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела против создателей телеграм-канала NEXTA, который в период протестов после оглашения результатов выборов координировал демонстрации и сообщал о задержаниях активистов. Об сообщается на сайте ведомства.

Степану Путиле и Роману Протасевичу предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст 293 и 342 УК Белоруссии).

По версии следствия, авторы канала неоднократно призывали граждан к протестам, блокировке дорог и забастовкам.

В настоящий момент Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

NEXTA – самый известный в Белоруссии оппозиционный ресурс, его редакция находится в Варшаве. В ходе протестов после выборов главы республики, на которых в очередной раз победил действующий президент Александр Лукашенко, авторы канала сообщали о задержаниях протестующих. В октябре Верховный суд республики сообщил, что NEXTA и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.

В ходе митингов и шествий правоохранительные органы Белоруссии задержали несколько тысяч человек. По меньшей мере 1300 человек получили травмы в ходе задержания или по прибытии в ОВД. Страны Евросоюза, а также Канада и США высказались против признания результатов выборов легитимными.

Ранее Бундестаг выпустил резолюцию, в которой обвиняет президента Лукашенко в силовом подавлении протестов и называет его нелегитимным главой государства.

