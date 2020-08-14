Лукашенко намерен обратиться к народу, часть которого ещё сидит в СИЗО

Акции протеста начались после объявления первых итогов президентских выборов в Белоруссии во многих городах республики. Протесты сопровождаются столкновениями с милицией и задержаниями. Наиболее ожесточенные произошли в ночь после выборов и сутки спустя. Но теперь белорусы стали выходить на мирные акции: второй день в «цепочки солидарности» выстраиваются женщины в белой одежде и с цветами.

Подобные акции против милицейского насилия прошли в Минске и в других городах, в частности, в Гродно и Гомеле. Милиция и ОМОН хотя и предпринимают в некоторых случаях попытки пресечь такие акции, но ни о каких силовых действиях речи уже не идет. «Белый протест» поставил Александра Лукашенко перед фактом невозможности его разгона: очевидно, что если он решит применить милицейские спецсредства против женщин, он станет отверженным даже для тех немногих, кто по каким-то причинам все еще готовы вести с ним диалог.

Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН подробно остановился на настроениях в белорусском обществе.