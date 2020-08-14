Лукашенко намерен обратиться к народу, часть которого ещё сидит в СИЗО
Президент Белоруссии поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу, сообщают СМИ. Журналисты утверждают, что эта информация исходит от пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Тем временем в Минске отпускают задержанных на акциях протеста. Освобожденные заявили об избиениях, некоторых из изолятора увозили на скорых, утверждает «Коммерсант». В МВД настаивают, что «издевательств никаких не было». За время протестов было задержано 6,7 тыс. человек.
Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, проходящих в стране после воскресных выборов главы государства.
Акции протеста начались после объявления первых итогов президентских выборов в Белоруссии во многих городах республики. Протесты сопровождаются столкновениями с милицией и задержаниями. Наиболее ожесточенные произошли в ночь после выборов и сутки спустя. Но теперь белорусы стали выходить на мирные акции: второй день в «цепочки солидарности» выстраиваются женщины в белой одежде и с цветами.
Подобные акции против милицейского насилия прошли в Минске и в других городах, в частности, в Гродно и Гомеле. Милиция и ОМОН хотя и предпринимают в некоторых случаях попытки пресечь такие акции, но ни о каких силовых действиях речи уже не идет. «Белый протест» поставил Александра Лукашенко перед фактом невозможности его разгона: очевидно, что если он решит применить милицейские спецсредства против женщин, он станет отверженным даже для тех немногих, кто по каким-то причинам все еще готовы вести с ним диалог.
Политолог и авторитетный эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в беседе с НСН подробно остановился на настроениях в белорусском обществе.
«Сейчас на улицах белорусских городов установилось неустойчивое равновесие. Силы безопасности заняты охраной главных госучреждений, дворцов, резиденций парламента и правительства. Тактически всё сводится к попыткам спецназа и ОМОНа установить контроль за перемещением активистов по узловым точкам белорусской столицы и остальных городов страны. Получается плохо, поскольку белорусские протестующие, во-первых, лучше знают местность, во-вторых, протестующие толково и грамотно применяют то, что я называю «роевая тактика». Они быстро концентрируются в знаковых с точки зрения конкретного населённого пункта местах, делают блиц-видео, фотографии, короткие стримы, скандируют лозунги, и тут же рассеиваются при подходе подразделений охраны порядка. А вся визуальная и аудиоинформация немедленно получает вирусное распространение в соцсетях и телеграм-каналах. Откуда уже попадает в СМИ, в том числе и мировые».
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал происходящее в республике катастрофой.
«Когда женщины начинают участвовать в протестных акциях, когда они выходят на передовые с автоматами в руках, лопатами, это значит, что ситуация докатилась до некоего дна. И то, что барышни выходят на улицу в Белоруссии, говорит о том, что ситуация не просто критическая, а там катастрофа», – сказал он.
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