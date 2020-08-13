Забастовки и цепи солидарности
Антипрезидентский протест охватил почти всю Белоруссию
На пятый день выступлений протеста против результатов выборов президента Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с результатом в 80%, не осталось сомнений в том, что возмущение откровенной фальсификацией, а затем еще и первобытной жестокостью при разгоне протестующих, достигло крайней степени по всей республике.
За четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.
И этот прогноз, возможно, не так уж далек от истины, как хотелось бы его автору, тем более, что он сам своими действиями и приближает подобный исход – хотя бы карт-бланшем на стрельбу по собственному народу. Отторжение это вызвало даже в самих силовых структурах, представители которых начали массово выбрасывать свою форму и знаки отличия.
Дошло даже до того, что действующий начальник управления внутренних дел Гродненской области Вадим Синявский попросил прощения у работников местного химзавода: «Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», - сказал милицейский начальник, нашедший в себе мужество приехать вместе с мэром на разговор с рабочими «Химволокна», которые вышли требовать справедливых выборов.
Еще один поствыборный тренд - увольнения: о таком решении заявляют все больше сотрудников белорусских государственных СМИ и чиновников. Уволился даже руководитель пула журналистов при президенте Белоруссии Дмитрий Семченко. Митинги с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов прошли на целом ряде крупных промпроизводств республики: Минском автозаводе, БелАЗе, предприятиях «Интеграл», «Керамин», «Терразит», «Гродно Азот». Рабочие БелАЗа потребовали объявить национальную забастовку.
Попытки сохранить хорошую мину при плохой игре Александру Лукашенко и Центризбиркому Белоруссии даются все сложнее. А после признания главы одной из участковых избирательных комиссий Витебска уши из мешка торчат совсем откровенно: Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента.
В интернете, который в Белоруссии все-таки заработал, появилась аудиозапись, на которой некий чиновник спрашивает членов избиркома, как так получилось, что победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Ему ответили, что «посчитали то, что было». Тогда чиновник потребовал изменить результаты, поскольку «сегодня не та ситуация, чтобы смотреть на вот эти честные демарши». Питаленко признал, что переписать протокол его заставил глава райадминистрации Сергей Сташевский, которому и принадлежит голос на аудиозаписи. По словам Питаленко, члены комиссии вынуждены были написать цифры, «которые продиктовали».
Люди в Белоруссии, видимо, окончательно устали бояться…
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