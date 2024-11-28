СМИ: Сирийские боевики начали крупное наступление на Алеппо

Вооруженные группировки в Сирии начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе провинции Алеппо. Об этом сообщили американский телеканал CNN, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, и турецкое агентство Anadolu.

Согласно данным, бои с армией ведет в том числе террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Указывается, что боевики взяли под контроль деревню Кафер-Бесме, а также высоты Эль-Рагиб, Куптан, Акыль и Даббабат.

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В заявлении повстанческих группировок, на которое ссылается CNN, говорится, что те захватили 13 деревень, в том числе стратегически важные города Анджара и Урм-ас-Сугра, а также крупнейшую базу сирийской армии в этой местности – Базу 46.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая двух сирийских военных, погибли после удара израильских военно-воздушных сил по контрольно-пропускным пунктам в провинции Хомс на границе Сирии и Ливана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance / ТАСС
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