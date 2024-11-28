СМИ: Сирийские боевики начали крупное наступление на Алеппо

Вооруженные группировки в Сирии начали наступление на правительственные войска в сельских районах на западе провинции Алеппо. Об этом сообщили американский телеканал CNN, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, и турецкое агентство Anadolu.

Согласно данным, бои с армией ведет в том числе террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Указывается, что боевики взяли под контроль деревню Кафер-Бесме, а также высоты Эль-Рагиб, Куптан, Акыль и Даббабат.