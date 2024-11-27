СМИ: Шесть сирийцев погибли после удара израильских ВВС по КПП в провинции Хомс

Шесть человек, включая двух сирийских военных погибли после удара израильских военно-воздушных сил по контрольно-пропускным пунктам в провинции Хомс на границе Сирии и Ливана, сообщает агентство SANA.

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Кроме того, различного рода ранения получили ещё пять человек. Среди пострадавших оказались, в том числе, волонтеры Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Ранее авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу Saba в Сирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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