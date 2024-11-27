СМИ: Шесть сирийцев погибли после удара израильских ВВС по КПП в провинции Хомс
27 ноября 202410:32
Шесть человек, включая двух сирийских военных погибли после удара израильских военно-воздушных сил по контрольно-пропускным пунктам в провинции Хомс на границе Сирии и Ливана, сообщает агентство SANA.
Кроме того, различного рода ранения получили ещё пять человек. Среди пострадавших оказались, в том числе, волонтеры Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Ранее авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу Saba в Сирии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Шесть сирийцев погибли после удара израильских ВВС по КПП в провинции Хомс
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru