Лондон ввел санкции в отношении патриарха Кирилла
Великобритания ввела санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его активную поддержку военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение британского правительства.
Также в санкционные списки Лондон включил уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова за «принудительное усыновление и передачу украинских детей». В документе уточняется, что речь идет о 2 тыс. детей, вывезенных с территорий Луганской и Донецкой областей.
Санкции предусматривают запрет на посещение Великобритании и заморозку активов.
Ранее СМИ сообщили, что Европейский союз не стал включать в шестой пакет санкций патриарха Кирилла по просьбе Венгрии. Ввести ограничительные меры в отношении него изначально предложила Литва.
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