Лондон ввел санкции в отношении патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его активную поддержку военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение британского правительства.

Также в санкционные списки Лондон включил уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова за «принудительное усыновление и передачу украинских детей». В документе уточняется, что речь идет о 2 тыс. детей, вывезенных с территорий Луганской и Донецкой областей.