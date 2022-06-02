Названа причина исключения патриарха Кирилла из нового пакета санкций ЕС

Европейский союз не стал включать в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по просьбе Венгрии. Об этом сообщает германское агентство DPA со ссылкой на источники.

Речь идёт о шестом пакете антироссийских санкций, который сегодня одобрили постоянные представители стран ЕС. В блок ограничительных мер включены частичное эмбарго на нефть из РФ, санкции в отношении Сбербанка, в частности, отключение его от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Окончательное утверждение и официальная публикация шестого пакета санкций ожидаются в пятницу, 3 июня.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан уже заявлял, что Будапешт не поддержит персональные санкции ЕС в отношении предстоятеля Русской православной церкви. Он обосновал это тем, что Венгрия в принципе не одобряет инициативы об ограничительных мерах в отношении церковных лидеров.

Ввести санкции против патриарха Кирилла изначально предложила Литва. Она считает его одним из главных сторонников агрессии против Украины.

