Лондон пригрозил Абрамовичу судом, если он не передаст Украине деньги за продажу «Челси»
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщает The Financial Times.
Он призвал бизнесмена выполнить взятое им обязательство. Речь идёт о $3 млрд, которые должны быть направлены Украине. Эти деньги — выручка от вынужденной продажи футбольного клуба «Челси» консорциуму Тодда Боэли.
Сделка была одобрена британскими властями в 2022 году при условии, что ни Абрамович, ни его приближённые не получат прибыли, а средства пойдут Киеву. Спустя три года они всё ещё заморожены, и британское правительство готово решить вопрос через суд.
Ранее представитель Абрамовича опроверг уголовное дело в отношении бизнесмена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
