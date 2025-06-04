«Придется поволноваться»: Абрамович может лишиться всего капитала
При продаже футбольного клуба «Челси» Абрамович был уверен, что сумеет вывести вырученные средства, если бы он знал, что деньги попадут под санкции, он никогда не согласился бы на кабальную сделку, сказал НСН Валерий Ванин.
Британский суд, скорее всего, не обяжет Абрамовича перечислить вырученные от продажи «Челси» деньги Украине, но может конфисковать у олигарха денежные средства, более того, в перспективе под санкциями может оказаться весь его капитал. Об этом НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
Власти Великобритании намерены подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича и обязать его выделить около 2,34 млрд фунтов, вырученные от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь Украине. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg. Клуб был продан миллиардером в 2022 году после того, как он попал под санкции. Средства от продажи «Челси» Абрамович не получил, они были заморожены на британском счету. Сменяющие друг друга правительства в Великобритании уже неоднократно заявляли о необходимости передать эти средства Украине. По словам Ванина, скорее всего, британский суд не сможет обязать Абрамовича перечислить деньги Киеву, однако они могут быть конфискованы.
«Абрамовичу уже ранее разъяснили, что он может потратить эти деньги на нужды Украины, но он добровольно отказался это делать. Власти Великобритании без судебного решения тоже не могут пойти на такой шаг. Да и судебное решение тоже, скорее всего, не обяжет Абрамовича сделать это. По всей видимости, речь будет идти о конфискации и последующей передаче денежных средств Украине. Абрамовичу придется поволноваться, поскольку сумма существенная, при этом судебный процесс, который британские власти могут и проиграть, может растянуться на несколько лет. Думаю, что это вариант давления, под которым Абрамович уже продал “Челси”, хотя мог и не продавать. Он потерял большие деньги на продаже, но был уверен, что сумеет вывести вырученные средства. Если бы он знал, что будет такая история, он, конечно, не стал бы заключать бессмысленную сделку», — сказал Ванин.
Собеседник НСН также допустил, что британский суд может шантажировать Абрамовича гораздо большими финансовыми потерями — сейчас на кону стоит весь его капитал.
«Возможно, что в результате судебного процесса Абрамович останется в гораздо большем минусе. Шантажируя его этим минусом, Лондон пытается заставить его добровольно расстаться с этой суммой. Естественно, британским властям отлично известно, что Абрамович избавился от всех активов в России, чтобы выйти из режима санкций, теперь они абсолютно доступны английской юрисдикции в любой точке мира. С другой стороны, Абрамович может добровольно перечислить эти деньги на нужды Украине, однако санкции на его активы по всему миру все равно наложат. Кто-то внушил Абрамовичу надежду, что раз он избавился от всех российских активов, с него все-таки снимут санкции. На кону сейчас весь его капитал», — подытожил юрист.
Ранее Абрамович выиграл дело в окружном суде Тель-Авива против банка «Мизраки Тфахот».
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