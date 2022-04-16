Лондон пообещал Киеву поддержку после запрета на въезд британских министров в Россию

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Британия вместе с международными партнерами едины в осуждении действий РФ на Украине.

«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину», - отметил он.

Ранее супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обратилась к жителям Великобритании, родственники которых сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона совершить их обмен на ее мужа. Об этом Оксана Марченко заявила в обращении на YouTube 16 апреля.

