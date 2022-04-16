Лондон пообещал Киеву поддержку после запрета на въезд британских министров в Россию
Кабинет министров Великобритании продолжит поддерживать Украину, несмотря на введенный Россией запрет на въезд ключевых британских министров на свою территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.
Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Британия вместе с международными партнерами едины в осуждении действий РФ на Украине.
«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину», - отметил он.
Ранее супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обратилась к жителям Великобритании, родственники которых сдались в плен Донецкой Народной Республике (ДНР) и Вооруженным силам (ВС) РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона совершить их обмен на ее мужа. Об этом Оксана Марченко заявила в обращении на YouTube 16 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru