СМИ: Британские военные инструкторы возобновили работу на Украине
Военнослужащие из Специальной авиадесантной службы (САС) Великобритании возобновили подготовку украинских военных в Киеве и окрестностях. Об этом пишет The Times.
Как сообщил изданию капитан украинского батальона Юрий Мироненко, около двух недель назад британские спецназовцы проводили инструктаж по использованию противотанковой управляемой ракеты NLAW.
По словам другого собеседника газеты, на прошлой неделе инструкторы из Соединенного Королевства участвовали в подготовке 112-го батальона украинских сил территориальной обороны. Отмечается, что подготовку вели именно находящиеся на службе британские военные, а не добровольцы.
Британское Минобороны не подтвердило информацию о возвращении на Украину инструкторов, которые покинули страну перед началом военной операции России. Оборонное ведомства сослалось на то, что не комментирует ход специальных операций.
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