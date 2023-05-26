Лондон назвал условия возвращения Москве замороженных активов

Для этого Москва должна согласиться на выплату Киеву компенсации за причиненный ущерб. Сегодня Лондон обсуждает со своими партнерами из Европейского союза возможности конфискации замороженных российских средств. Большинство политиков поддерживают идею полностью изъять государственные активы РФ в Соединенном Королевстве и передать их властям Украины в качестве финансовой помощи.

Однако Запад задумывается о менее жестких мерах — разморозку российских средств, если Москва будет готова выплатить Киеву положенную компенсацию, что является менее рискованным с юридической точки зрения.

Как сообщалось ранее, свыше € 200 миллиардов активов Банка России заморожены в странах ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

