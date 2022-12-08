Лондон 9 декабря объявит о новых антироссийских санкциях
Великобритания 9 декабря объявит о новых ограничительных мерах в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, санкции введут в отношении ряда физических и юридических лиц. Меры также будут направлены на противодействие попыткам обойти уже введенные британскими властями ограничения.
Ранее Еврокомиссия подготовила очередной — девятый — пакет санкций против России. Предлагается включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых — российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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