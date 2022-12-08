Лондон 9 декабря объявит о новых антироссийских санкциях

По данным источников агентства, санкции введут в отношении ряда физических и юридических лиц. Меры также будут направлены на противодействие попыткам обойти уже введенные британскими властями ограничения.

Ранее Еврокомиссия подготовила очередной — девятый — пакет санкций против России. Предлагается включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых — российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

