Лондон 9 декабря объявит о новых антироссийских санкциях

Великобритания 9 декабря объявит о новых ограничительных мерах в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Bloomberg.

«Ликвидация и голод»: Делягин назвал бредом смягчение санкций против России

По данным источников агентства, санкции введут в отношении ряда физических и юридических лиц. Меры также будут направлены на противодействие попыткам обойти уже введенные британскими властями ограничения.

Ранее Еврокомиссия подготовила очередной — девятый — пакет санкций против России. Предлагается включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых — российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры