Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против России

Новые санкционные меры в сфере экономики будут направлены на российские энергетический и горнодобывающий сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России.

Предложения фон дер Ляйен также предусматривают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, ЕК хочет ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения - ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов.

По данным Financial Times, в ЕС надеются обсудить новый пакет санкций в ближайшие дни и согласовать его до конца следующей недели.

Ранее СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

