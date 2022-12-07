Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против России
Еврокомиссия подготовила очередной - девятый - пакет санкций против России, сообщает «Интерфакс».
В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен отмечается, что исполнительный орган ЕС предлагает в рамках нового пакета мер включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых - российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия. Кроме того, ЕК намерена ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со «Всероссийским банком развития регионов», а также на вещание четырех российских каналов.
Новые санкционные меры в сфере экономики будут направлены на российские энергетический и горнодобывающий сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России.
Предложения фон дер Ляйен также предусматривают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, ЕК хочет ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения - ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов.
По данным Financial Times, в ЕС надеются обсудить новый пакет санкций в ближайшие дни и согласовать его до конца следующей недели.
Ранее СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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