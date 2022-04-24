Литва предлагает ЕС распространить санкции на патриарха Кирилла

«Да, мы выступили с таким предложением. Окончательного ответа пока нет, идут дискуссии», - сказал литовский политик.

По словам главы МИД Литвы власти страны «участвуют в консультациях» о желании отдельных деятелей церкви отказаться от иерархического подчинения Виленско-Литовской епархии православной церкви Московскому патриархату и перейти под покровительство константинопольского патриарха.

«Идут дискуссии и консультации о трактовке и оценке такого намерения», - подтвердил Ландсбергис.

Ранее ЕС ввёл санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.







