Австралия ввела санкции против Лаврова и еще 146 россиян

Австралия расширила санкции в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, под ограничения попали еще 147 человек. Соответствующий документ опубликован на сайте австралийского кабмина.

Австралия ввела санкции против «Газпрома», «Транснефти» и «Ростелекома»

В частности, санкции коснулись министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА ФАН. Всем попавшим в «черный список» запретят въезд на территорию Австралии.

Ранее австралийские власти ввели ограничения в отношении 67 россиян и 14 компаний, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровСанкции Против РоссииАвстралия
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