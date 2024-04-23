Литва пообещала увеличить военную поддержку Украины
Литовское военное руководство обсудило вопрос увеличения военной помощи и подготовки украинских солдат с главкомом ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
Отмечается, что Украину посетили 22 апреля с рабочим визитом командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис и начальник штаба обороны генерал-майор Миндаугас Степонавичюс. В ходе переговоров стороны уделили большое внимание поставкам Киеву систем ПВО и беспилотников.
«Украинцам нужно больше военной поддержки, оружия и боеприпасов. (...) Вооруженные силы Литвы поддерживают и будут поддерживать Украину всеми силами», — заверил Рупшис.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Вильнюс поделится с Киевом радарами для систем ПВО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Литва пообещала увеличить военную поддержку Украины
- Участники «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии
- РСТ: Срок оформления шенгенских виз увеличился до 60 дней
- АТОР: Спрос россиян на люксовые отели Турции вырос в 2,8 раза
- В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет
- Лавров посоветовал европейцам почитать Гоголя, Булгакова и Достоевского
- Вокалист Papa Roach заявил, что интерес к рок-музыке возрождается
- Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС
- В Эстонии пригрозили принудительно закрыть православные монастыри
- Шойгу: Группировка НАТО у границ России составляет 33 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru