Литва пообещала увеличить военную поддержку Украины

Отмечается, что Украину посетили 22 апреля с рабочим визитом командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис и начальник штаба обороны генерал-майор Миндаугас Степонавичюс. В ходе переговоров стороны уделили большое внимание поставкам Киеву систем ПВО и беспилотников.

«Украинцам нужно больше военной поддержки, оружия и боеприпасов. (...) Вооруженные силы Литвы поддерживают и будут поддерживать Украину всеми силами», — заверил Рупшис.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Вильнюс поделится с Киевом радарами для систем ПВО.

