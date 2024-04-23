Литва передаст Киеву радары для систем ПВО
На фоне новых поставок Украине комплексов Patriot из ФРГ, Литва поделится с Киевом радарами для систем ПВО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны прибалтийской страны Лауринаса Кащюнаса.
По его словам, Вильнюс намерен прикрыть брешь в украинской системе ПВО. Литва купит радары для Украины.
Как отметил министр, Киеву также не хватает практически всех видов боеприпасов. С этой целью Литва собирается скупать снаряды и передавать их Украине.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены НАТО могут передать Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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