Литва передаст Киеву радары для систем ПВО

На фоне новых поставок Украине комплексов Patriot из ФРГ, Литва поделится с Киевом радарами для систем ПВО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны прибалтийской страны Лауринаса Кащюнаса.

Во Франции упрекнули ЕС в нежелании поставлять Украине ЗРК Patriot

По его словам, Вильнюс намерен прикрыть брешь в украинской системе ПВО. Литва купит радары для Украины.

Как отметил министр, Киеву также не хватает практически всех видов боеприпасов. С этой целью Литва собирается скупать снаряды и передавать их Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены НАТО могут передать Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры