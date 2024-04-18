Шольц допустил поставку Украине шести систем ПВО Patriot

Глава правительства ФРГ отметил, что одну установку Киеву передаст Берлин. Еще шесть могут отправить партнеры Германии по Североатлантическому альянсу.

«Мы слышали, что их должно стать семь. Одна - наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», - уточнил Шольц.

Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщил, что Варшава не сможет передать Киеву системы Patriot. По его словам, на территории республики развернуты комплексы, принадлежащие США, отмечает «Радиоточка НСН».

