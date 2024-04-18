Шольц допустил поставку Украине шести систем ПВО Patriot
Члены НАТО могут передать Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Евросоюза. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Глава правительства ФРГ отметил, что одну установку Киеву передаст Берлин. Еще шесть могут отправить партнеры Германии по Североатлантическому альянсу.
«Мы слышали, что их должно стать семь. Одна - наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», - уточнил Шольц.
Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщил, что Варшава не сможет передать Киеву системы Patriot. По его словам, на территории республики развернуты комплексы, принадлежащие США, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Брат убитого в Москве мотоциклиста заявил, что тот пытался разнять конфликт
- Центробанк сообщил об увеличении оборота наличных денег в 2023 году на 13,7%
- Вице-премьер Пермского края Демкин покинул должность после видео сына с Бали
- «Не только Китай»: Создатели «Смешариков» рассказали о востребованности за рубежом
- Норвегия не позволит разместить на своей территории ядерное оружие
- Шольц допустил поставку Украине шести систем ПВО Patriot
- «Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2024
- Аргентина попросила у НАТО статус глобального партнера
- СБУ заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского
- В МАГАТЭ подтвердили подготовку визита Гросси в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru