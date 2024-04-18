Шольц допустил поставку Украине шести систем ПВО Patriot

Члены НАТО могут передать Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита Евросоюза. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

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Глава правительства ФРГ отметил, что одну установку Киеву передаст Берлин. Еще шесть могут отправить партнеры Германии по Североатлантическому альянсу.

«Мы слышали, что их должно стать семь. Одна - наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», - уточнил Шольц.

Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщил, что Варшава не сможет передать Киеву системы Patriot. По его словам, на территории республики развернуты комплексы, принадлежащие США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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