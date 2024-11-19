Лидеры G20 приветствуют инициативы по урегулированию кризиса вокруг Украины

В документе также сказано, что главы G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, цепочки поставок.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати предложит заморозку конфликта на Украине по текущей линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

