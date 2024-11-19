Лидеры G20 приветствуют инициативы по урегулированию кризиса вокруг Украины

Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию кризиса вокруг Украины, направленные на достижение мира, говорится в итоговой декларации.

Байдена не было на общем фото G20

В документе также сказано, что главы G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, цепочки поставок.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати предложит заморозку конфликта на Украине по текущей линии фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
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