Байдена не было на общем фото G20

По данным Белого дома, это связано с логистическими проблемами и не связано с нежеланием главы государства оказаться на одном фото с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В ходе саммита Байден публично поддержал Украину в присутствии Лаврова.

Ранее стало известно, что представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил во время брифинга, что государственный секретарь Энтони Блинкен не намерен проводить встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

