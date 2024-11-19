Байдена не было на общем фото G20
Лидера США Джо Байдена не было на общей фотографии глав G20, сообщает РИА Новости.
По данным Белого дома, это связано с логистическими проблемами и не связано с нежеланием главы государства оказаться на одном фото с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В ходе саммита Байден публично поддержал Украину в присутствии Лаврова.
Ранее стало известно, что представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил во время брифинга, что государственный секретарь Энтони Блинкен не намерен проводить встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru