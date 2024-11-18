СМИ: Эрдоган на G20 предложит план заморозки конфликта на Украине

По данным агентства, глава республики представит свой план встрече лидеров стран G20 в понедельник. Источники отмечают, что турецкая сторона предложит отложить как минимум на 10 лет обсуждение вступления Украины в НАТО и создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с «международными военными силами».

Bloomberg отмечает, что Анкара считает это наиболее реалистичным способом урегулировать украинский конфликт.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет Ura.ru.

