СМИ: Эрдоган на G20 предложит план заморозки конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати предложит заморозку конфликта на Украине по текущей линии фронта. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным агентства, глава республики представит свой план встрече лидеров стран G20 в понедельник. Источники отмечают, что турецкая сторона предложит отложить как минимум на 10 лет обсуждение вступления Украины в НАТО и создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с «международными военными силами».
Bloomberg отмечает, что Анкара считает это наиболее реалистичным способом урегулировать украинский конфликт.
Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Калугой задержали украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
- СМИ: В Лос-Анджелесе задержали российских рэперов Kai Angel и 9mice
- Теннисист Синнер выиграл итоговый турнир ATP
- Зимняя резина подорожала за год на 16% на фоне снижения продаж
- СМИ: Эрдоган на G20 предложит план заморозки конфликта на Украине
- Розничные продажи алкоголя в России обновили исторический максимум
- Умер солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков
- Аксаков: В Госдуме не обсуждается ограничение ставок по ипотеке
- Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери
- СМИ: В России готовятся увеличить штрафы за нарушение ПДД с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru