СМИ: Эрдоган на G20 предложит план заморозки конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати предложит заморозку конфликта на Украине по текущей линии фронта. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

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По данным агентства, глава республики представит свой план встрече лидеров стран G20 в понедельник. Источники отмечают, что турецкая сторона предложит отложить как минимум на 10 лет обсуждение вступления Украины в НАТО и создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с «международными военными силами».

Bloomberg отмечает, что Анкара считает это наиболее реалистичным способом урегулировать украинский конфликт.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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