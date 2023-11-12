Лидер «Хезболлы» заявил, что остановить конфликт в секторе Газа могут США

По его словам, американская администрация позволяет Израилю продолжать совершать массовые убийства в палестинском анклаве и разрушать жилые районы. При этом, по словам Насрулла, «Хезболла» и ее союзники открыли вспомогательные фронты в Ираке, Йемене и Сирии, чтобы заставить руководство США объявить перемирие.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания военной операции в секторе Газа Израиль рассчитывает на полную демилитаризацию анклава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

