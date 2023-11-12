Лидер «Хезболлы» заявил, что остановить конфликт в секторе Газа могут США
Остановить конфликт в секторе Газа могут американские власти, если они не хотят допустить большой войны на Ближнем Востоке, сообщил в эфире Al Manar лидер шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла.
По его словам, американская администрация позволяет Израилю продолжать совершать массовые убийства в палестинском анклаве и разрушать жилые районы. При этом, по словам Насрулла, «Хезболла» и ее союзники открыли вспомогательные фронты в Ираке, Йемене и Сирии, чтобы заставить руководство США объявить перемирие.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания военной операции в секторе Газа Израиль рассчитывает на полную демилитаризацию анклава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru