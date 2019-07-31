Леонардо ДиКаприо высказался о лесных пожарах в Сибири
Актёр Леонардо ДиКаприо, известный своей активной позицией по защите окружающей среды, посвятил пост в Instagram проблеме лесных пожаров в Сибири.
«Полярный круг страдает от огромного количества лесных пожаров. Очаги в Гренландии, Сибири и на Аляске дымят, и это можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары выпустили столько углекислого газа (СО2) за месяц, сколько вся Швеция за год», — написал голливудский актёр.
Под публикацией ДиКаприо появилось много комментариев, в том числе, от русскоязычных поклонников актёра. Как отмечает «ФедералПресс», люди благодарят артиста за привлечение внимания к проблеме.
Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин в пресс-центре НСН рассказал, что чиновники нашли лазейку после изменения в законодательстве четыре года назад и пользуются ей, чтобы не тушить пожары.
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