Le Temps: Киев почти полностью запретил иностранным журналистам поездки на фронт

По данным швейцарского издания, представителей прессы пускают на передовую только по письменному разрешению главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Это связано с тем, что … бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону», — отмечается в материале.

Между тем военный аналитик, бывший полковник ВСУ Сергей Грабский заявил, что наступление армии России на севере не позволяет Украине сосредоточиться на южном направлении. По словам экс-военного, Киев не может мобилизовать необходимые для прорыва силы, кроме того, ВСУ испытывают нехватку артиллерийских снарядов и современного оружия, пишет Ura.ru.

