Le Temps: Киев почти полностью запретил иностранным журналистам поездки на фронт
Украина почти полностью запретила поездки иностранных журналистов на линию фронта. Об этом сообщает Le Temps.
По данным швейцарского издания, представителей прессы пускают на передовую только по письменному разрешению главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Это связано с тем, что … бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону», — отмечается в материале.
Между тем военный аналитик, бывший полковник ВСУ Сергей Грабский заявил, что наступление армии России на севере не позволяет Украине сосредоточиться на южном направлении. По словам экс-военного, Киев не может мобилизовать необходимые для прорыва силы, кроме того, ВСУ испытывают нехватку артиллерийских снарядов и современного оружия, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru