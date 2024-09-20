СМИ: Немцы беспокоятся из-за экономического апокалипсиса в стране
Жители ФРГ больше не могут игнорировать серьезный кризис в экономике страны, сообщает Politico.
По данным издания, немцы постепенно свыкаются с реальностью по мере приближения исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографии, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций. Многие граждане до этого могли не замечать ухудшения ситуации в экономике, однако новость о возможном закрытии заводов Volkswagen стала для них серьезной причиной для беспокойства.
В результате экономический вопрос стал вторым по важности для избирателей Германии после миграционной проблемы.
Ранее стало известно, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) намерен в среднесрочной перспективе сократить в Германии до 30 тысяч рабочих мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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