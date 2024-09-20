СМИ: Немцы беспокоятся из-за экономического апокалипсиса в стране

Жители ФРГ больше не могут игнорировать серьезный кризис в экономике страны, сообщает Politico.

Глава Volkswagen сообщил о «небывалом кризисе» европейского автопрома

По данным издания, немцы постепенно свыкаются с реальностью по мере приближения исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографии, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций. Многие граждане до этого могли не замечать ухудшения ситуации в экономике, однако новость о возможном закрытии заводов Volkswagen стала для них серьезной причиной для беспокойства.

В результате экономический вопрос стал вторым по важности для избирателей Германии после миграционной проблемы.

Ранее стало известно, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) намерен в среднесрочной перспективе сократить в Германии до 30 тысяч рабочих мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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