Кашпировский сбежал от журналистов после сеанса в Москве
Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский сбежал от журналистов после прошедшего 19 сентября сеанса в Москве, сообщают «Известия».
Лжецелитель намерен провести серию из трех сеансов. Заключительная встреча состоится 20 сентября. Стоимость посещения одной встречи — от 3,5 тыс. до 9 тыс. рублей, а индивидуальный «сеанс по исцелению» стоит 25 тыс. рублей.
Большая часть посетителей мероприятия ― люди среднего и пожилого возраста. По словам одной из женщин, встреча с Кашпировским «восстановила ей зрение». Другая отметила, что ради встречи с целителем приехала из Германии.
Кашпировский пытается нажиться на глупости и доверчивости некоторых россиян, в России его сложно наказать за незаконное осуществление медицинской деятельности, однако учитывая объем собранных средств на так называемых сеансах, его можно привлечь к ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru