Алаудинов заявил, что ВСУ бросили на Курскую область более 400 бронемашин

Вооруженные силы Украины перебросили к российским границам более 200 танков, более 400 бронированных машин перед попыткой вторжения в Курскую область, сообщил телеканалу «Россия-1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область

«Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — отметил он.

Ранее Алаудинов заявил о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Судже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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