Алаудинов заявил, что ВСУ бросили на Курскую область более 400 бронемашин
20 сентября 202405:03
Вооруженные силы Украины перебросили к российским границам более 200 танков, более 400 бронированных машин перед попыткой вторжения в Курскую область, сообщил телеканалу «Россия-1» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — отметил он.
Ранее Алаудинов заявил о десятках иностранных инструкторов ВСУ в Судже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru