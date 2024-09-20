СМИ: Операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили не менее 15 лет

Операция по подрыву пейджеров в Ливане готовилась больше десяти лет, сообщает ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ.

Генсек «Хезболлы» заявил, что командиры движения не пострадали при взрывах пейджеров

По данным телеканала, к производству устройств причастен Израиль. Подобная операция по «перехвату цепочки поставок» планировалась по меньшей мере 15 лет.

Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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