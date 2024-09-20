СМИ: Операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили не менее 15 лет
20 сентября 202404:02
Операция по подрыву пейджеров в Ливане готовилась больше десяти лет, сообщает ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ.
По данным телеканала, к производству устройств причастен Израиль. Подобная операция по «перехвату цепочки поставок» планировалась по меньшей мере 15 лет.
Директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru