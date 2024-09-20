Депутаты предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию

В Госдуму до конца 2024 года внесут проект закона о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Бориса Чернышова.

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Депутат планирует доработать документ, который с первого раза не получил поддержки. Парламентарий учтет замечания, которые обсуждались «с экспертами и коллегами». Чернышов указал, что в стране второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. Отчасти рост зарплат граждан компенсирует её, но доходы наименее защищённых слоёв населения, таких как пожилые люди, не успевают за темпами роста цен.

Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», — отметил парламентарий.

Ранее Чернышов заявил, что в России может появиться 13-я пенсия в честь дня рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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